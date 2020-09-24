"Динамо" предложили 25 млн евро за Миколенко – футбольный скаут

Михаил Морозов Футбол 15:40, 24.09.2020 Обновлено: 15:51, 24.09.2020

Футбольный скаут Алекс Великих заявил, что комментаторы на телеканале Sky Sports сообщили о том, что один из итальянских клубов предложил киевскому "Динамо" 25 млн евро за Виталия Миколенко.

В эфире YouTube-канала "Бомбардир" он рассказал, что услышал эту информацию во время прямой трансляции матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Гентом" и украинской командой.

"Я смотрел этот матч на телеканале Sky, и комментаторы на протяжении всего первого тайма расхваливали Владислава Супрягу, а по поводу Миколенко сказали, что есть конкретный итальянский клуб, который начал переговоры по футболисту, предложив 25 миллионов евро", – заявил Великих.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ, за левым защитником киевского "Динамо" также внимательно следит "Манчестер Юнайтед".

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