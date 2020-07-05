"Динамо" повторило личный антирекорд в УПЛ

Уступив донецкому "Шахтеру" в центральном матче 29-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге "Динамо" повторило клубный антирекорд по числу проигранных встреч в сезоне национального первенства.

Для "бело-синих" это стало 8-м поражением. Команда повторила результат сезона 2012/2013. В том сезоне столичный клуб боролся с 16 командами, и после последнего 30-го тура занял 3-е итоговое место в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра "Динамо" – "Шахтер" завершилась со счетом 2:3. Во время матча неизвестные с помощью дрона сбросили на поле плюшевых сов.

Один из голов забил Евгений Коноплянка, отметившись в воротах "бело-синих" впервые за 10 лет.

Позже главный тренер киевлян Алексей Михайличенко назвал причины поражения от "горняков".