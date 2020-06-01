"Динамо" потеряло ведущего футболиста в матче с "Шахтером"

Александр Чеканов Футбол 18:25, 1.06.2020 Обновлено: 18:36, 1.06.2020

Основной центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов не поможет своей команде в важнейшем матче 25-го тура Премьер-лиги с "Александрией".

Как сообщает официальный сайт УПЛ, ведущий футболист "бело-синих" пропустит поединок 7 июня из-за перебора желтых карточек. Попов заработал "лишнее" предупреждение на 22-й минуте встречи с "Шахтером", который динамовцы проиграли 1:3.

Денис Попов ( в белых бутсах)
ФК "Шахтер"

Таким образом, Денис не выйдет на поле в поединке против "Александрии", которая занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Динамо" всего лишь на три пункта.

Напомним, киевляне после поражения от "Шахтера" имеют в своем активе 46 очков. Столько же набрали "Заря" и "Десна".

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник "Динамо" Владислав Дубинчак, который сейчас выступает в аренде за львовские "Карпаты", подтвердил положительный результат теста на коронавирус.

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