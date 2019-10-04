"Динамо" потеряло очки в Лиге Европы: спортивные итоги 3 октября

Киевское "Динамо" не смогло обыграть швейцарский "Лугано" в Лиге Европы, а украинский боксер Зоравор Петросян добыл впечатляющую победу на профи-ринге.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 3 октября.
Кроме того, "Александрия" впервые добыла очко в основной сетке Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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