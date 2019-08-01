"Динамо" потеряло лидера перед стартом в Лиге чемпионов

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич получил травму в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги против "Карпат" (2:0).

Словенский игрок провел на поле только половину времени матча и был заменен в перерыве. По сообщению Footballhub, после игры Вербич вышел из раздевалки с перемотанным коленом. Футболист признался, что играл с болью в ноге с 25-й минуты матча.

ФК "Динамо"

1 августа полузащитнику предстоит пройти обследование, которое поможет установить серьезность травмы. Отметим, что уже 6 августа "Динамо" проведет первый матч в квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге" на выезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" близко к покупке нового форварда. СМИ удалось узнать подробности громкого трансфера.

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