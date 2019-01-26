"Динамо" потеряло ключевого игрока в товарищеском матче

Защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич получил травму в заключительном товарищеском матче первого учебно-тренировочного сбора в Марбелье против чешской "Спарты". Эпизод произошел в конце встречи.

Хорватский защитник вышел на замену на 60-й минуте. За пять минут завершения основного времени во время одной из контратак соперника Пиварич неудачно стал на ногу и не смог продолжить поединок. Медицинские работники вынесли на поле носился, однако защитник киевлян покинул поле самостоятельно.

Напомним, что "Динамо" уступило "Спарте" 2:3. После первого тайма киевляне проигрывали со счетом 0:2, однако благодаря голам Цыганкова и Алибекова сумели сравнять счет. Однако чешским футболистам удалось забить еще один мяч.

Йосип Пиварич Динамо Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, на первом учебно-тренировочном сборе "Динамо" провело три поединка. В первом украинская команда разгромно одолела "Бохум", а во втором расписала ничью с румынским "Стяуа".

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