МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Динамо" потеряло ключевого игрока в товарищеском матче

2.2тЧитать материал на украинском

Защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич получил травму в заключительном товарищеском матче первого учебно-тренировочного сбора в Марбелье против чешской "Спарты". Эпизод произошел в конце встречи.

Хорватский защитник вышел на замену на 60-й минуте. За пять минут завершения основного времени во время одной из контратак соперника Пиварич неудачно стал на ногу и не смог продолжить поединок. Медицинские работники вынесли на поле носился, однако защитник киевлян покинул поле самостоятельно.

"Динамо" потеряло ключевого игрока в товарищеском матче

"Динамо" потеряло ключевого игрока в товарищеском матче

"Динамо" потеряло ключевого игрока в товарищеском матче

Новости
Шотландский гранд увел у "Динамо" футболиста сборной Украины

Напомним, что "Динамо" уступило "Спарте" 2:3. После первого тайма киевляне проигрывали со счетом 0:2, однако благодаря голам Цыганкова и Алибекова сумели сравнять счет. Однако чешским футболистам удалось забить еще один мяч.

Йосип Пиварич

Йосип Пиварич

Динамо Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, на первом учебно-тренировочном сборе "Динамо" провело три поединка. В первом украинская команда разгромно одолела "Бохум", а во втором расписала ничью с румынским "Стяуа".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Йосип Пиварич
Место
ИспанияМарбелья
Теги
ФК Динамо КиевФК Спарта Прага
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги