"Динамо" потеряло из-за травм пять игроков после выхода с карантина – СМИ

Пятеро футболистов киевского "Динамо" получили травмы после выхода с карантина. Лазарет пополнили Виктор Цыганков, Никита Бурда и Николай Шапаренко. Имена двух других игроков остаются неизвестными.

"В "Динамо" началась эпидемия травм после выхода команды с карантина. Пятеро игроков получили повреждения. Мы знаем имена трех: у Шапаренко мышечная травма, у Бурды, к счастью, не рецидив, а воспаление мениска, в результате которого он пропустит несколько недель, ну и Цыганков потянул мышцу и должен вернуться только где-то в середине июня", – рассказал ведущий шоу "Та То Таке" Сергей Болотников.

"Динамо" потеряло пятерых игроков из-за травм XSPORT.ua

Отметим, что уже 30 мая "Динамо" должно встретиться с "Шахтером" в первом матче после возобновления украинской Премьер-лиги.

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