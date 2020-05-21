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21 мая • обновлено в 17:38
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"Динамо" потеряло из-за травм пять игроков после выхода с карантина – СМИ

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Пятеро футболистов киевского "Динамо" получили травмы после выхода с карантина. Лазарет пополнили Виктор Цыганков, Никита Бурда и Николай Шапаренко. Имена двух других игроков остаются неизвестными.

"В "Динамо" началась эпидемия травм после выхода команды с карантина. Пятеро игроков получили повреждения. Мы знаем имена трех: у Шапаренко мышечная травма, у Бурды, к счастью, не рецидив, а воспаление мениска, в результате которого он пропустит несколько недель, ну и Цыганков потянул мышцу и должен вернуться только где-то в середине июня", – рассказал ведущий шоу "Та То Таке" Сергей Болотников.

"Динамо" потеряло пятерых игроков из-за травм

"Динамо" потеряло пятерых игроков из-за травм

XSPORT.ua

Отметим, что уже 30 мая "Динамо" должно встретиться с "Шахтером" в первом матче после возобновления украинской Премьер-лиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ рассказали, когда состоится финал Кубка Украины, и назвали дату начала и окончания УПЛ.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Премьер-лига Украины
Тег
ФК Динамо Киев
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