"Динамо" потеряло футболиста сборной Украины перед игрой Лиги чемпионов

Защитник "Динамо" Александр Тымчик получил травму в матче 2-го тура УПЛ с "Десной" и пропустит поединок квалификации Лиги чемпионов с АЗ.

На 33 минуте Александр, отдавая пас, почувствовал боль с внутренней стороны правого бедра. Футболист сборной Украины после помощи врачей попытался вернуться на поле, но продолжить встречу не смог.

Telegram-канал "Динамо Киев Inside" сообщает о повреждении паховых колец. Эту же травму подтверждает у футболиста сборной Украины и Footballhub.

Мирча Луческу на пресс-конференции так прокомментировал ситуацию с футболистом: "Как правило, такие травмы очень серьезные, после них быстро не возвращаются на поле".

Как сообщал OBOZREVATEL, Тымчик в июле вернулся из аренды в луганской "Заре". Успел провести две встречи за сборную Украины в Лиге наций.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!