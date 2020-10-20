"Динамо" впервые проиграло при Луческу

Максим Иншаков Футбол 22:29, 20.10.2020 Обновлено: 22:40, 20.10.2020

Киевское "Динамо", уступив итальянскому "Ювентусу" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, потерпело первое поражение в официальных матчах под руководством Мирчи Луческу. .

Румынский тренер возглавил столичный клуб 23 июля 2020 года и до этого вместе с командой в 10 официальных матчах добыл 8 побед и дважды сыграл вничью.

"Динамо" с Луческу проиграло лишь раз – в товарищеском матче с "Десной" (1:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу, завоевав в августе со столичной командой Суперкубок Украины, вошел в историю нашей страны как единственный тренер, выигравший этот трофей с разными командами.

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