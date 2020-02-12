"Динамо" потерпело нелепое поражение в матче с шестью голами в Турции

Киевское "Динамо" в рамках тренировочного сбора в Турции сыграло контрольный матч против "Тобола" из Казахстана и потерпело неудачу в драматичном противостоянии со счетом 2:4.
Киевское "Динамо" уступило в спарринге "Тоболу"
ФК "Динамо"
Встреча началась весьма удачно для киевлян – уже к середине первого тайма команда Алексея Михайличенко вела 2:0 благодаря голам Франа Соляи Миккеля Дуэлунда.
Но "Тобол" сумел переломить ход встречи, к концу тайма отквитал один мяч, а во втором – еще три. Киевляне ответить на это не сумели.
"Динамо" – "Тобол" – 2:4
Голы: Соль (12), Дуэлунд (39) — Нургалиев (44, пен), Мужиков (47), Муртазаев (58), Аветисян (72)
"Динамо": Кучерук (Бущан, 46), Пиварич, Сирота, Романчук, Кузык (Караваев, 69), Андриевский, Дуэлунд (Шапаренко, 46), де Пена, Кадири, Сухоручко (Сидорчук, 71), Соль
Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем спарринге новичок "Динамо" забил элегантный первый гол за команду.
Самые красивые девушки у нас в Instagram!