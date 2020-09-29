"Динамо" поставило ультиматум по трансферу своего футболиста – СМИ

Испанский легионер киевского "Динамо" Фран Соль сможет перейти в аренду "Тенерифе" лишь при условии обязательного выкупа, сообщает Depor Press.

Вице-чемпионы Украины планируют выручить за футболиста не менее 2 млн евро в том случае, если клуб с Канарских островов выйдет в Лигу Европы.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Франу со стороны "Сельты" и "Эльче" из Ла Лиги, а также "Эспаньйола" и "Альмерии" из второго по силе дивизиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года Соль подписал с "Динамо" пятилетний контракт.

В марте 2019-го испанский нападающий получил повреждение и был вынужден провести в больнице 2 месяца.

За сезон 2019/2020 Фран сыграл в 13 матчах, сумарно проведя на поле 37 минут.