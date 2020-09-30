"Динамо" поставило точку по трансферу "нового Шевченко" – СМИ

Киевское "Динамо" отклонило предложение итальянской "Болоньи" по игроку "бело-синих" Владиславу Супряге, которого известный агент Ибрагим Сонко назвал "новым Шевченко".

Как сообщает TMW, клуб из Бергамо собирается отказаться от трансфера, так как столичный клуб не готов отступать от требуемых 15 млн евро и не планирует делать каких-либо скидок. "Болонья" хочет отдать за футболиста только 10 млн евро и бонусы.

Сезон 2019/20 чемпион мира в составе сборной Украины до 20 лет провел в "Днепре-1". Он принял участие в 26 матчах команды, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу. В одном из поединков Супряга сделал хет-трик в ворота "Динамо", выйдя на замену во втором тайме.