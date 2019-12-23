"Динамо" попало в топ лучших команд в истории Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" оказалось на 11 месте среди лучших команд в истории Лиги чемпионов в период с 1955 по 2019 год.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, украинский клуб принял участие в 36 розыгрышах турнира и сумел одержать 97 побед при 52 ничьих и 84 поражениях в 233 матчах ЛЧ. Донецкий "Шахтер" занял 32 позицию в рейтинге, "Днепр" оказался на 172 строчке, луганская "Заря" - на 282, а харьковский "Металлист" и симферопольская "Таврия" идут на 333 и 344 местах, соответственно.

Киевское "Динамо" УНИАН

Стоит отметить, что лучшей командой в истории Лиги чемпионов был признан мадридский "Реал", на счету которого 13 побед в турнире. Следом за ним расположились "Бавария" и "Барселона".

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА определился с лучшим голом группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/20.

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