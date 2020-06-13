"Динамо" понизило зарплаты футболистам

Польский легионер киевского "Динамо" Томаш Кендзера подтвердил, что игрокам клуба во время карантина урезали зарплату.

При этом поляк отказался называть конкретные суммы.

Томаш Кендзера ФК Динамо

"Да, мы согласились на снижение зарплаты. Все знали ситуацию. У некоторых игроков заканчиваются контракты в конце июня. Мы оказались в такой ситуации впервые", – сказал Томаш в интервью местному изданию Przegląd Sportowy.

По словам Кендзеры футболисты команды за два дня до матча проходят тесты на коронавирус. Лично он не беспокоится о вирусе.

"Я соблюдаю правила гигиены. Мы все проверяемся перед матчем, поэтому риска нет. Мои мысли – об игре", – подытожил Кендзера.

Как сообщал OBOZREVATEL, бельгийский нападающий Ибрагим Каргбо заявлен за "Динамо" на чемпионат и Кубок Украины.