"Динамо" понесло огромные потери перед Суперкубком Украины

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков и нападающий Фран Соль не помогут команде в матче за Суперкубок Украины против "Шахтера". Об этом заявил главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич.

"Цыганков уже фактически восстановился от той мышечной травмы, которую он получил в начале австрийского сбора во время силовой работы. Со вторника он работает в общей группе, но к матчу за Суперкубок Украины Витя готовиться не будет - он еще не готов к этому, да и рисковать его здоровьем в самом начале сезона мы не станем. Зато к стартовым матчам чемпионата Цыганков, надеюсь, будет готовиться. Посмотрим на его состояние", - сказал Хацкевич в интервью Dynamo.kiev.ua.

Фран Соль (в центре) и Виктор Цыганков (справа) не сыграют в матче за Суперкубок-2019 ФК "Динамо"

Также он рассказал, что испанский легионер "Динамо" Фран Соль получил травму, как говорится, на ровном месте.

"10 июля у нас был выходной день, но Фран решил поработать в тренажерном зале. И перестарался... Обидно. Его желанию, с которым он работает на тренировкам, можно только позавидовать! Парень выкладывается на все сто. И тут такое его отношение к работе сыграло с ним злую шутку. Разумеется, как и в случае с Цыганковым, речь об участии этого футболиста в матче за Суперкубок Украины не идет", - отметил главный тренер киевлян.

Хацкевич добавил, что есть все шансы, чтобы и Цыганков, и Соль вернулись в строй к старту "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов в матчах с "Брюгге".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" пропустило три гола и проиграло новичку Премьер-лиги "Колосу" во время предсезонной подготовки.

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