"Динамо" помогло собрать 112 000 гривен для "Охматдета"

Киевский футбольный клуб "Динамо" выступил партнером благотворительного проекта #Станькумиром, приуроченному к Международному дню защиты детей, организатором которого стала платформа PayphoneX и фонд "Таблеточки".

Сидорчук, Караваев, Бущан ФК Динамо

Все собранные средства пойдут на закупку медикаментов для 68 детей, проходящих лечение от рака в национальной детской специализированной больнице "Охматдет", сообщает пресс-служба вице-чемпионов Украины.

В рамках проекта можно было заказать мотивационное видеоприветствие от Сергея Сидорчука, Георгия Бущана и Александра Караваева. А также автографы игроков команды на фирменном динамовском мяче. Последний лот пользовался повышенной популярностью. В итоге за три дня акции было собрано 112 484 гривны и большинство участников проекта решили продолжить сбор средств.

"Чужой беды не бывает, а особенно больно, если непростая ситуация касается детей.Но любую проблему можно решить общими усилиями. Надеюсь, что мы не только смогли дать шанс на счастливую жизнь маленьким ребятишкам, но и привлекли внимание к существующей проблеме", – отметил капитан "Динамо" Сергей Сидорчук.

Также в акции приняли участие двукратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Слава Медведенко, многолетний лидер сборной Украины по теннису Сергей Стаховский, легенда украинского велоспорта, спортивный директор американской команды Мирового тура "Трек-Сегафредо" Ярослав Попович, единственная в истории Украины чемпионка мира по профессиональному боксу Алина Шатерникова, олимпийская чемпионка-2014 по биатлону Елена Пидгрушна, олимпийский чемпион-2018 Александр Абраменко (лыжная акробатика), трехкратная чемпионка мира в категории фитнес-бикини Анна Круковская и целый ряд звезд шоу-бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле футболисты "Динамо" с подарками посетили раненых бойцов из зоны АТО, которые проходят реабилитацию, выздоровление после операций и курс восстановления в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".