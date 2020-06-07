Главная Новости
7 июня • обновлено в 10:01
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Динамо" помогло собрать 112 000 гривен для "Охматдета"

474
Читать материал на украинском

Киевский футбольный клуб "Динамо" выступил партнером благотворительного проекта #Станькумиром, приуроченному к Международному дню защиты детей, организатором которого стала платформа PayphoneX и фонд "Таблеточки".

Сидорчук, Караваев, Бущан

Сидорчук, Караваев, Бущан

ФК Динамо

Все собранные средства пойдут на закупку медикаментов для 68 детей, проходящих лечение от рака в национальной детской специализированной больнице "Охматдет", сообщает пресс-служба вице-чемпионов Украины.

В рамках проекта можно было заказать мотивационное видеоприветствие от Сергея Сидорчука, Георгия Бущана и Александра Караваева. А также автографы игроков команды на фирменном динамовском мяче. Последний лот пользовался повышенной популярностью. В итоге за три дня акции было собрано 112 484 гривны и большинство участников проекта решили продолжить сбор средств.

"Чужой беды не бывает, а особенно больно, если непростая ситуация касается детей.Но любую проблему можно решить общими усилиями. Надеюсь, что мы не только смогли дать шанс на счастливую жизнь маленьким ребятишкам, но и привлекли внимание к существующей проблеме", – отметил капитан "Динамо" Сергей Сидорчук.

Также в акции приняли участие двукратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Слава Медведенко, многолетний лидер сборной Украины по теннису Сергей Стаховский, легенда украинского велоспорта, спортивный директор американской команды Мирового тура "Трек-Сегафредо" Ярослав Попович, единственная в истории Украины чемпионка мира по профессиональному боксу Алина Шатерникова, олимпийская чемпионка-2014 по биатлону Елена Пидгрушна, олимпийский чемпион-2018 Александр Абраменко (лыжная акробатика), трехкратная чемпионка мира в категории фитнес-бикини Анна Круковская и целый ряд звезд шоу-бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле футболисты "Динамо" с подарками посетили раненых бойцов из зоны АТО, которые проходят реабилитацию, выздоровление после операций и курс восстановления в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 26 999.

    Вылечились: 12 054. Умерли: 788.

  • В мире заболели около 7 млн человек, погибли – почти 399 тысяч.

  • Еще две области Украины решили усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

  • В Академии наук назвали главный признак того, что эпидемия пошла на спад.

  • Ученые предупредили о возможности новой пандемии наподобие COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
c0ntact
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в -1,5 карты
1.70 Сделать ставку
NiP
VS
Team Vitality
Победа Team Vitality
1.57 Сделать ставку
MAD Lions
VS
ENCE
Победа MAD Lions
1.75 Сделать ставку
Evil Geniuses
VS
MIBR
Победа Evil Geniuses
1.60 Сделать ставку
SMASH
VS
forZe
Победа SMASH с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
FURIA
VS
Gen.G
Победа Gen.G
2,35 Сделать ставку
Complexity
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
c0ntact
VS
OG
Победа OG с форой в -1,5 карты
1.80 Сделать ставку
Гамбург
VS
Хольштайн
Победа Гамбурга
1.70 Сделать ставку
Штутгарт
VS
Оснабрюк
Обе забьют
1.77 Сделать ставку