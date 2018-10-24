"Динамо" получило усиление перед матчем Лиги Европы

Один из лидеров киевского "Динамо" Беньямин Вербич может сыграть в третьем матче группового раунда Лиги Европы против "Ренна", который состоится 25 октября в 22:00 по киевскому времени. Словенский футболист уже тренируется в общей группе.

"Да, я пропустил три недели. Я пытался тренироваться десять дней назад, но, как оказалось, не был готов. Но уже вчера я тренировался без ограничений и не чувствовал боли. Поэтому, я готов сыграть в предстоящем матче против "Ренна", - рассказал Вербич в интервью Динамо от Шурика.

ФК Динамо

Сегодня вместе с командой словенский защитник отправился во Францию. Наставник киевлян Александр Хацкевич взял с собой на поединок Лиги Европы следующий игроков:

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько;

Защитники: Николай Морозюк, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд;

Нападающий: Владислав Супряга.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" одержало минимальную победу в чемпионате Украины над "Ворсклой".