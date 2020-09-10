"Динамо" получило предложение по Цыганкову – СМИ

Киевское "Динамо" получило предложение по одному из главных звезд команды Виктору Цыганкову.

Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside, президент столичного клуба Игорь Суркис хочет заработать на трансфере украинского футболиста не менее 25 миллионов долларов. Одна из команд, название которой остается неизвестным, сделала киевлянам "допустимое" предложение.

В сезоне 2019/20 Цыганков принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 8 результативных передач. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет около 22,5 миллионов долларов.

Кроме того, "Динамо" готово отпустить нападающего Владислава Супрягу за 15 миллионов долларов и левого защитника Виталия Миколенко за 30 миллионов долларов.

Стоимость Цыганкова, Миколенко и Супряги Telegram-канал Динамо Киев Inside

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард "Альбасете" Роман Зозуля может вернуться в киевский клуб, если будут выполнены два условия.

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