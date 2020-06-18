"Динамо" получило трансферное предложение от "Монако", - СМИ

Жерсон Родригес (справа) борется с Неманьи Максимовичем из Сербии во время матча группы В отборочного турнира Евро-2020 между сборными Сербии и Люксембурга 14 ноября 2019 года в Белграде

Люксембургский форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес попал в сферу интересов французского футбольного клуба "Монако", сообщает Milliyet.

Представитель Лиги 1 внимательно следит за 24-летним игроком сборной Люксембурга, который с 31 января находится в аренде в турецком "Анкарагюджю".

Издание, ссылаясь на свои источники, отмечает, что руководство "Монако" начало предварительные переговоры по Родригесу. Главный тренер монегасков Роберт Морено уже одобрил этот трансфер.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Анкарагюджю" хочет продлить арендное соглашение форварда "Динамо" Жерсона Родригеса,

Отметим, что в "Динамо" у Родригеса начались проблемы из-за регулярного нарушения режима и нежелания должным образом выполнять свои профессиональные обязанности.

В украинской Премьер-лиге Жерсон провел восемь матчей и забил два гола.