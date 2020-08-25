"Динамо" покупает бразильца из "Галатасарая" – СМИ

Александр Чеканов Футбол 12:53, 25.08.2020

Бразильский футболист турецкого "Галатасарая" Маркао близок к переходу в киевское "Динамо".

По данным издания Fotospor, стамбульский клуб принял предложение из Украины о трансфере 24-летнего игрока, который способен сыграть как на позиции центрального защитника, так и опорного полузащитника.

Источник утверждает, что для перехода Маркао в "Динамо" нет никаких препятствий, а "Галатасараю" осталось дождаться из Киева официального предложения.

Отметим, что в минувшем сезоне бразилец провел 41 матч за "львов", все начав в стартовом составе. В пассиве Маркао 16 желтых карточек.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорья Суркис прокомментировал трансферные слухи вокруг команд, отметив, что клуб не получил официальных предложений о трансфере того или иного футболиста.

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