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"Динамо" покупает бразильского футболиста

2.2тЧитать новость на украинском

Бразильский полузащитник "Палмейрас" Данило Невес согласовал последние условия с киевским "Динамо". Как сообщает авторитетный журналист Алешандре Праетцель в своем блоге на UOL Esporte, 25-летний футболист подпишет с вице-чемпионом Украины 5-летний контракт.

Ожидается, что в самое ближайшее время хавбек проведет прощальную пресс-конференцию в своем клубе.

В прошлом сезоне Че Че провел на поле 53 матча, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. В текущем сезоне бразилец провел 3 матча в составе "Палмейрас".

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Напомним, что киевляне предложили 3 миллиона евро за футболиста, однако бразильцы отказали и назвали свою сумму (5 млн). В итоге стороны договорились о трансфере за 4.8 млн евро

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Тема
Трансферы
Объект
ФК Динамо Киев
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