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6 января • обновлено в 14:46
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"Динамо" покидает ведущий легионер - СМИ

2.6т
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Защитник "Динамо" и сборной Венгрии Тамаш Кадар, по всей видимости, в ближайшее время покинет киевский клуб. В минувшие выходные игрок прошел медосмотр в венгерском "Фехерваре".

По информации портала nb1.hu, венгерский клуб в ближайшее время может объявить о подписании динамовца. О деталях потенциального перехода Кадара в "Фехервар" не сообщается.

Тамаш Кадар

Тамаш Кадар

Динамомания

Ранее в СМИ сообщалось, что "Динамо" планирует найти для Кадара новую команду. В этом сезоне венгр провел за киевлян 20 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 млн евро.

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Стоит отметить, что за "Фехервар" выступает украинец Иван Петряк. Команда идет на втором месте в чемпионате Венгрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что Денис Гармаш покинул "Динамо" и перешел в новый клуб.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Тамаш Кадар
Место
Венгрия Секешфехервар
Тег
ФК Динамо Киев
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