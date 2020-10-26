"Динамо" подтвердило коронавирус в команде

Александр Чеканов Футбол 14:57, 26.10.2020 Обновлено: 15:07, 26.10.2020

Киевское "Динамо" лишилось вратаря Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко накануне матча Лиги чемпионов с "Ференцварошем".

Футболисты заразились коронавирусом. Соответствующие результаты были получены из сертифицированной лаборатории Европейского футбольного союза (УЕФА), сообщает пресс-служба киевлян.

Кроме того, COVID-19 выявлен у тренера "Динамо" по физической подготовке Виталия Кулыбы. Все трое заболевших чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции. У всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов отрицательные. Они готовятся к вылету в Будапешт на матч с "Ференцварошем".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу откровенно рассказал о работе с командой и отношении к фанатам клуба.

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