"Динамо" подтвердило коронавирус в команде

Киевское "Динамо" лишилось вратаря Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко накануне матча Лиги чемпионов с "Ференцварошем".

Футболисты заразились коронавирусом. Соответствующие результаты были получены из сертифицированной лаборатории Европейского футбольного союза (УЕФА), сообщает пресс-служба киевлян.

Кроме того, COVID-19 выявлен у тренера "Динамо" по физической подготовке Виталия Кулыбы. Все трое заболевших чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции. У всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов отрицательные. Они готовятся к вылету в Будапешт на матч с "Ференцварошем".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу откровенно рассказал о работе с командой и отношении к фанатам клуба.