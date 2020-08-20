"Динамо" подписывает первого бразильца при Луческу: СМИ сообщили детали

Киевское "Динамо" приблизилось к подписанию бразильского футболиста по прозвищу Клейтон, который является свободным агентом.

Как написали в Telegram-канале Динамо Киев Inside, игрок хорошо проявил себя на просмотре. Сейчас руководство команды обсуждает с ним условия личного контракта.

Клейтон подошел "Динамо" Telegram-канал Динамо Киев Inside

Кроме того, информагентство Динамомания сообщило о том, что бразилец приехал на базу столичного клуба, и опубликовало фотографию, которая это доказывает.

Клейтон приехал на базу "Динамо" Динамомания

В последний раз Клейтон принимал участие в официальном матче в ноябре 2019 года. На протяжении профессиональной карьеры 24-летний футболист сыграл в 119 матчах, забил 20 голов и отдал 13 результативных передач. Он выступает на позиции правого атакующего полузащитника, но также может сыграть слева и в центре. Последним клубом Клейтона был бразильский "Атлетико Минейро".

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ, экс-форвард "Динамо" Артем Кравец вернется в команду.

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