"Динамо" подписало футболиста сборной Украины

Нападающий сборной Украины Артем Кравец подписал контракт с киевским "Динамо", сообщается на официальном сайте "бело-синих". Соглашение рассчитано на два года с опцией продления.

Артем Кравец – воспитанник ДЮФШ "Динамо" имени Валерия Лобановского, куда попал в 13 лет.

Всего в чемпионате Украины за "Динамо" Кравец провел 65 матчей (забил 26 мячей), в Кубке Украины 11 матчей (3 мяча), в Суперкубке Украины 1 матч и в еврокубках 28 матчей (4 мяча). Всего - 105 игр (33 мяча). Наиболее запоминающимся моментом в его "динамовской" карьере является дубль в ворота "Валенсии" в выездном поединке Кубка УЕФА 2008/09.

Артем дважды становился чемпионом Украины (сезоны 2008/09 и 2014/2015), обладателем Кубка Украины (2014/2015) и обладателем Суперкубка Украины (2007).

1 января 2016 года на правах аренды перешел в немецкий "Штутгарт" . Всего за "Штутгарт" провел 15 матчей (1 гол). Через полгода подписал арендное соглашение с испанской "Гранадой" (26 матчей, 5 мячей). В 2018 году Артем Кравец перешел в турецкий "Кайсериспор", где был основным игроком и за два сезона провел 53 матча (16 мячей).

За национальную сборную Украины Кравец сыграл 23 матча, забил 8 мячей.

В июле Артем забил гол на последних минутах матча турецкой Суперлиги против "Газиантепа" и спас свою команду от поражения.

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