"Динамо" подписало футболиста из английской Премьер-лиги

Полузащитник сборной Румынии и английского "Брайтона" Тудор Белуце стал игроком киевского "Динамо".

21-летний футболист, который последний сезон провел в аренде в нидерландской Эредивизии в составе "Гааги", будет выступать в Киеве до лета 2021 года также в аренде.

"Насколько я понимаю, румынский игрок прошел медосмотр, и я не знаю, что должно произойти, чтобы этот трансфер сорвался. Мы его берем в аренду", – подтвердил информацию президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире "Профутбол" Digital.

В начале нового чемпионата Тудор сыграл 4 поединка. Белуце может сыграть на позициях опорного полузащитника или центрального защитника.

В составе англичан футболист принимал участие в матчах молодежной АПЛ и кубковых поединках. На его счету также 7 игр за сборную Румынии. Стоимость Белуцы оценивается в 3,24 млн евро по версии портала Transfermarkt.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Динамо" Фран Соль официально стал игроком "Тенерифе", который выступает в испанской Сегунде.

28-летний футболист будет играть на правах аренды в команде из Канарских островов до конца сезона 2020/2021.