"Динамо" забило 9 голов австрийскому клубу

Киевское "Динамо" провело пятый контрольный поединок на подготовительном сборе в Австрии. В пятницу, 13 июля киевляне разгромили "Тельфс", представляющий региональную лигу Австрии, со счетом 9:0.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", в составе "бело-синих" дебютировал бразилец новичок Сидклей, который отыграл на левом фланге обороны и был заменен после перерыва.

Динамовцы, как и предполагалось, владели подавляющим преимуществом в матче с на две головы слабейшим соперником.

Счет открыл Шапаренко на 24-й минуте после навеса Морозюка, а уже на 26-й забил Русин. По голу в каждом тайме провел Андриевский. Более медленные австрийцы никак не поспевали за развитием динамовских атак, позволив отличиться Смирному, Дегтяреву и Буяльскому.

Под занавес игры динамовцы уже издевались над соперником, заработав два 11-метровых. Первый взялся выполнять Алибеков, на удар которого голкипер "Тельфса" среагировал, но с добиванием не справился. Довершил разгром Буяльский, который ударом с "точки" оформил дубль - 9:0!

ФК "Динамо"

"Динамо" - "Тельфс" - 9:0 (3:0)

"Динамо": Бущан, Сидклей (Михайличенко, 46), Шабанов, Алибеков, Морозюк (Калитвинцев, 57), Андриевский, Сидорчук (к) (Буяльский, 67), Леднев (Смирный, 21), Гармаш, Шапаренко, Русин (Дегтярев, 60).

Голы: Шапаренко (24), Русин (26), Андриевский (43, 58), Смирный (69), Дегтярев (72), Буяльський (78, 90, с пенальти), Алибеков (88).

Напомним, официальный сезон киевляне начнут 21 июля, когда в матче за Суперкубок Украины сыграют в Одессе с "Шахтером".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-форвард "Динамо" Мораес, перешедший в "Шахтер", сделал провокационное заявление.