"Динамо" передало кислородные концентраторы для больниц Житомирской области

"Динамо" по просьбе Житомирской и Черниговской областных администраций закупило по 18 кислородных концентраторов для каждой из областей.

От имени президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса и всего клуба необходимые медицинские приборы в больницы передал вице-президент "Динамо" Алексей Семененко.

Динамо подарило концентраторы

"Мы от имени киевского "Динамо" передаем вам кислородные концентраторы с пожеланием, чтобы все житомиряне болели лишь на стадионах или у экранов телевизоров, поддерживая киевское "Динамо" и житомирское "Полесье", – заявил Семененко.

Кислородный концентратор ФК Динамо

Губернатор Житомирской области Виталий Бунечко поблагодарил столичный клуб за помощь.

"Начиная с марта, мы ведем борьбу с коронавирусом. Хочу подчеркнуть, что именно кислородные концентраторы – это то, что больше всего нужно Житомирщине в борьбе с COVID-19 на сегодняшний день. Теперь у нас есть четкое представление относительно того, что все больничные койки, выделенные для больных коронавирусом, будут обеспечены кислородом", – цитирует Бунечко пресс-служба "Динамо".

Непосредственно со стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского кислородные концентраторы отправились в клиники Житомирщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне "Динамо" помогло собрать 112 000 гривен для "Охматдета". Киевский клуб выступил партнером благотворительного проекта #Станькумиром, приуроченному к Международному дню защиты детей, организатором которого стала платформа PayphoneX и фонд "Таблеточки".