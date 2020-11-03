"Динамо" озвучило официальное решение по матчу с "Барселоной"

Максим Иншаков Футбол 19:24, 3.11.2020 Обновлено: 19:39, 3.11.2020

Тесты на COVID-19 всех членов делегации киевского "Динамо" накануне матча с "Барселоной" оказались отрицательными, поэтому встреча между этими командами состоится согласно регламенту, информирует пресс-служба вице-чемпиона Украины.

Накануне поединка игроки и персонал первой команды "Динамо" сдали обязательные тесты на коронавирус в сертифицированной УЕФА лаборатории.

Динамо получило тесты на коронавирус
ФК Динамо

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" – "Динамо" пройдет в среду, 4 ноября в столице Каталонии. Начало – в 22.00. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут эту встречу.

В этом матче "Динамо" не сможет задействовать сразу 12 футболистов. Основная часть игроков заразилась коронавирусом. Позже защитник киевлян Георгий Цитаишвили рассказал о некоторых симптомах.

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