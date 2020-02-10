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10 февраля • обновлено в 18:49
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Александр Липенко
Александр Липенко
спортивный обозреватель Все статьи автора

"Динамо" откроет год сверхранним матчем Юношеской Лиги УЕФА

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2020 год – очень насыщенный на футбольные события. О них и поговорим. Главное из них – финальный турнир чемпионата Европы с участием 24 сборных.

Начнется он 12 июня, а завершится 12 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах 11 стран Старого Света. Такой необычный формат европейских футбольных смотрин впервые.

Новшество ввел УЕФА в честь 60-летия первого чемпионата Европы, который прошел во Франции. На его отборочном этапе соревновались 17 сборных, а в финальном турнире награды разыграли 4 страны. Победила команда СССР, в составе которой блестяще играл полузащитник киевского "Динамо" Юрий Войнов.

Нынешний чемпионат континента – 16-й по счету. На Евро-2020 впервые в истории турнира будет использоваться система видеопомощи арбитрам VAR.

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Примет участие в европейском форуме и наша сборная. Национальная команда Украины под руководством Андрея Шевченко впервые в истории напрямую вышла в финальную часть Евро, где на групповом этапе сразится со сборными Нидерландов и Австрии, имя же последнего соперника станет известно только весной.

Вашему вниманию расписание матчей сборной Украины.

14 июня. Нидерланды – Украина. Начало – 22:00.

18 июня. Украина – победитель плей-офф D/А. Начало – 16:00.

22 июня. Украина – Австрия. Начало – 19:00.

* * *

Первый официальный международный матч в 2020 году пройдет 12 февраля в Киеве. "Динамо" (U19) уже который год подряд вышло в стыковые матчи самого престижного клубного турнира для юношеских команд, однако при этом "бело-синие" лишь один раз, в прошлом году, преодолели данную стадию. На этот раз в борьбе за путевку в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА подопечные Игоря Костюка поборются с загребским "Динамо". Согласно регламенту, победитель определится в матче, который пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского (начало – в 17:00).

* * *

22 февраля возобновляются матчи чемпионата Украины. До окончания первого этапа команды проведут по четыре матча, после которых определятся две шестерки.

В 19-м туре встретятся: "Александрия" – "Колос", "Карпаты" – "Днепр-1", "Динамо" – "Ворскла", "Шахтер" – "Десна", "Мариуполь" – "Заря", "Олимпик" – "Львов".

Напомню, после 18 туров лидирует "Шахтер" – 50 очков, далее идут "Динамо" (36), "Заря" (34), "Десна" (33) и "Александрия" (33). Это пятерка лидеров. А вот среди аутсайдеров – "Львов" (15 очков), "Ворскла" (14) и "Карпаты" (11). Тройка лидеров среди бомбардиров – Жуниор Мораес ("Шахтер", 15 голов в 16 матчей), Александр Филиппов ("Десна", 9 мячей в 16 играх) и Богдан Леднев ("Заря", 9 голов в 16 поединках).

4 марта состоятся игры 1/4 финала Кубка Украины. На этом этапе встретятся:

"Динамо" – "Александрия"

"Десна" – "Ворскла"

"Альянс" (вторая лига) – "Мариуполь"

"Минай" (первая лига) – "Ингулец" (первая лига)

13-кратный обладатель Кубка Украины, уступив в 1/8 финала в Киеве столичному "Динамо" (1:2), остался за бортом кубковых соревнований. Трофей в 12-й раз может достаться "Динамо", или же его завоюет кто-то из других клубов Премьер-лиги или же вообще команда из низших лиг.

Сможет ли прошлогодний финалист Кубка Украины, "Ингулец" из Петрово, повторить свой успех? А, возможно, нас ожидает финал "Динамо" – "Альянс"? В этом розыгрыше турнира имя победителя станет известно 13 мая на городском стадионе Тернополя.

* * *

Так получилось, что свой путь в еврокубковых турнирах весной продолжит лишь один представитель Украины. "Заря" и "Мариуполь" закончили борьбу, не попав в групповой этап Лиги Европы, а "Динамо" и "Александрия" не смогли выйти из своих групп. Поэтому защищать честь страны на европейской арене придется одному донецкому "Шахтеру". В 1/16 финала Лиги Европы "горняки" встретятся с португальской "Бенфикой". Первый матч пройдет на 20 февраля на поле чемпионов Украины, решающая же битва состоится через неделю в Португалии. Ранее команды лишь раз пересекались в еврокубках, было это еще в далеком 2007 году. Тогда на групповом этапе Лиги чемпионов соперники обменялись выездными победами. В сегодняшних реалиях же, по мнению букмекеров, фаворитом противостояния является "Бенфика".

Среди участников 1/16 финала Лиги Европы такие команды, как "Рома", "Гент", "Манчестер Юнайтед", "Аякс", "Арсенал", "Порту", "Байер", "Брюгге", "Селтик", "Интер" и другие. Финал Лиги Европы пройдет 27 мая на поле стадиона "Гданськ" в Польше. По мнению букмекеров, победителем Лиги Европы может стать "Манчестер Юнайтед" (коэффициент 7,0), который в 1/16 финала встречается с бельгийским "Брюгге", лондонский "Арсенал" (8,0), соперником которого станет греческий "Олимпиакос", или амстердамским "Аякс" (8,0), который проэкзаменует в первом раунде плей-офф испанский "Хетафе".

* * *

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Автор
Александр Липенко Александр Липенко
Тема
Лига УЕФА
Тег
ФК Динамо Киев
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