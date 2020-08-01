"Динамо" отказалось продолжать контракт с вице-чемпионом мира

Йосип Пиварич (на переднем плане) в матче Испания - Хорватия.

Хорватский защитник Иосиф Пиварич покинет киевское "Динамо". Как информирует пресс-служба "бело-синих", контракт с вице-чемпионом мира 2018 года продлен не будет.

"ФК "Динамо" (Киев) благодарит Иосифу Пиваричу за проявленные профессионализм и самоотдачу за время выступлений в нашей команде. Желаем Иосифу успехов и побед в его дальнейшей карьере", - говорится на сайте "Динамо".

Йосип Пиварич ФК Динамо

За киевский клуб 31-летний уроженец Загреба выступал с августа 2017 года. В его активе 47 матчей во всех турнирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Пиварич рассматривал вариант продолжения карьеры в столичном клубе.

По словам футболиста сборной Хорватии, все зависело от позиции нового тренерского штаба во главе с Мирчей Луческу.