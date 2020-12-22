"Динамо" отказалось от покупки бразильского нападающего – СМИ

Киевское "Динамо" прекратило переговоры о возможном переходе бразильского нападающего "Фламенго" Линкольна.

Как сообщает журналист Джонас Стелман на своей странице в Twitter, украинский клуб принял такое решение после того, как футболиста из основной команды перевели в молодежную. Теперь главным претендентом на него является португальская "Санта Клара".

"Динамо" охладело к Линкольну Twitter Жонаса Стелмана

В нынешнем сезоне Линкольн принял участие в 14 поединках бразильской Серии А, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Он провел на поле только 12% из общего количества игрового времени, отыграв всего один полный матч.

Напомним, что осенью "Динамо" не успело оформить трансфер нападающего из-за правил регистрации футболистов в украинской Премьер-лиге. Тогда киевляне были готовы заплатить около 4,5 миллионов евро за 80% прав на Линкольна, с которым уже были оговорены детали контракта.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер столичной команды Мирча Луческу намерен вернуть в клуб двух бразильцев, выступающих в аренде на родине. Речь идет о полузащитнике Че Че и фланговом игроке Сидклее.