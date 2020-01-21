"Динамо" отговаривают от покупки нового форварда

Украинский журналист, зам главного редактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов высказал мнение о начальном этапе подготовки киевского "Динамо" ко второй части сезона.

С 15 января киевляне находятся в Турции, где проводят первый учебно-тренировочный сбор. "Бело-синие" провели два спарринга, сыграв вничью (1:1) с варшавской "Легией" и обыграв "Нефтчи" (Баку) – 2:1.

Виталий Миколенко в матче с "Нефтчи" ФК "Динамо"

Шахов обратил внимание на то, что все голы в составе "Динамо" забили молодые воспитанники команды. Так, Георгий Цитаишвили отличился в воротах "Легии", а Виталий Миколенко и Назарий Русин отметились голами в поединке с "Нефтчи".

"Цитаишвили 19 лет, Миколенко – 20, Русин только в октябре отметил 21-летие. Я понимаю, что голы – плод командных усилий, тем не менее, меня очень обнадеживает то, что собственная молодежь забивает, пытается себя зарекомендовать с лучшей стороны. Я продолжаю считать, что именно на собственных воспитанников "Динамо" должно делать ставку, а тренеры должны им доверять в большей степени. Я не сторонник того, чтобы "Динамо" выходило на трансферный рынок даже в поисках нападающего, пока нет уверенности в том, что имеющиеся форварды не тянут. Доверяйте тем, кто есть, используйте их сильные стороны", – отметил Шахов, чьи слова цитирует "Фраза".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" под руководством Алексея Михайличенко добыло свою первую победу на сборах в Турции.

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