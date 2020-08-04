"Динамо" отдало двух футболистов в сельский клуб

Полузащитники киевского "Динамо" Евгений Смирный и Никита Кравченко в следующем сезоне будут выступать на правах аренды в "Колосе" из села Ковалевка, Васильковского района Киевской области.

Как сообщается на официально сайте "бело-синих", соглашение между клубами рассчитано на один год.

21-летний Евгений Смирный уже защищал цвета "Колоса" в сезоне 2019/20, завоевав вместе с командой путевку в квалификацию Лиги Европы. На счету хавбека - 5 голов в 25 матчах украинской Премьер-лиги.

23-летний Никита Кравченко провел вторую половину прошлого сезона в аренде в донецком "Олимпике", приняв участие в 12 матчах УПЛ и отметившись голевой передачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в составе киевского "Динамо" появилось четыре игрока которые прошлый сезон провели в аренде.