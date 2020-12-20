"Динамо" отдало чемпиона мира в "Ворсклу"

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили до конца сезона будет выступать за "Ворсклу".

20-летний воспитанник киевского клуба, в составе молодежной сборной Украины выигравший чемпионат мира-2019, продолжит карьеру в Полтаве на правах арены.

"Действительно, мы до конца сезона арендуем у "Динамо" Георгия Цитаишвили. Этого футболиста я хотел видеть в своей команде. По другим потенциальным новичкам пока не буду говорить, еще ничего не известно" , – цитирует главного тренера "Ворсклы" Юрия Максимова footboom.com.

Георгий за основной состав "бело-синих" дебютировал в мае 2018 года, выйдя на замену в финале Кубка Украины против донецкого "Шахтёра". 13 декабря 2018 года дебютировал в Лиге Европы в матче против чешского клуба "Яблонец". 25 февраля дебютировал в украинской Премьер-лиге в матче против луганской "Зари".

За все время принял участие в 19 матчах "Динамо". В текущем сезоне вышел на поле в 6 поединках, отыграв в общей сложности 200 минут. Контракт футболиста с вице-чемпионами Украины рассчитан до конца 2023 года.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 1,5 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появились слухи, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу хочет вернуть в команду бразильского хавбека Че Че.