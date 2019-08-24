"Динамо" освистали в первом матче Михайличенко

Болельщики киевского "Динамо" остались недовольными ходом первого тайма поединка их команды против донецкого "Олимпика".
В первые 45 минут игры пятого тура Премьер-лиги "бело-синие" не продемонстрировали высокой активности. Под руководством нового тренера Алексея Михайличенко игроки вице-чемпионов страны выглядели не очень убедительно, создав минимальное количество острых моментов у ворот соперника.
В итоге фанаты "Динамо" проводили своих любимцев недовольным свистом и гулом на перерыв.
Динамо – Олимпик
ФК "Динамо" Киев
Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Динамо – Олимпик.
Отметим, что донецкие соперники киевлян также играют под руководством нового наставника.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис жестко потребовал от Алексея Михайличенко яркой игры команды с первых матчей под его руководством.
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