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"Динамо" освистали в первом матче Михайличенко

1.9т Читать материал на украинском

Болельщики киевского "Динамо" остались недовольными ходом первого тайма поединка их команды против донецкого "Олимпика".

В первые 45 минут игры пятого тура Премьер-лиги "бело-синие" не продемонстрировали высокой активности. Под руководством нового тренера Алексея Михайличенко игроки вице-чемпионов страны выглядели не очень убедительно, создав минимальное количество острых моментов у ворот соперника.

В итоге фанаты "Динамо" проводили своих любимцев недовольным свистом и гулом на перерыв.

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Динамо – Олимпик

Динамо – Олимпик

ФК "Динамо" Киев

Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Динамо – Олимпик.

Отметим, что донецкие соперники киевлян также играют под руководством нового наставника.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис жестко потребовал от Алексея Михайличенко яркой игры команды с первых матчей под его руководством.

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Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Олимпик Донецк
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