"Динамо" оставило далеко позади "Шахтер" в самом значимом рейтинге УЕФА

Киевское "Динамо" заняло 11-е место в обновленном рейтинге лучших клубов Европы всех времен, который накануне опубликовал УЕФА. Столичные футболисты на 20 позиций опередили своего главного конкурента - донецкий "Шахтер". "Горняки" 31-е.

Отметим, что "бело-синие" за 34 сезона ни разу не играли в финале Кубка чемпионов или Лиги чемпионов. Всего на счету киевлян 227 сыгранных матчей, в которых было добыто 96 побед и оформлено 82 поражения. Столичная команда забила 326 голов и пропустило 275.

Лучшим клубом в истории Кубка европейских чемпионов остался "Реал", у которого больше всего трофеев. На втором месте – "Бавария", замыкает тройку лидеров "Барселона".

Как сообщал ранее "Обозреватель" "Динамо" и "Шахтер" вошли в уникальный рейтинг УЕФА.