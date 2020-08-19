"Динамо" сообщило результаты тестов футболистов на COVID-19

Максим Иншаков Футбол 23:04, 19.08.2020 Обновлено: 00:00, 20.08.2020

Тесты всех игроков киевского "Динамо", включая Русина и Вантуха, тренерского штаба и персонала, задействованного в подготовке первой команды, дали отрицательный результат, сообщается на официальном сайте "бело-синих".

21 августа Назарию и Роману предстоит сдать контрольные тесты. В случае отрицательных результатов, динамовцы вернутся в общую группу.

Команда продолжает в плановом режиме готовиться к первому матчу чемпионата Украины сезона 2020/21 с "Олимпиком", который состоится в пятницу, 21 августа на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского (начало - в 17:00).

Напомним, что динамовцы, в соответствии с действующим медицинским протоколом УПЛ, проходят ПЦР-тесты на наличие COVID-19 каждые 14 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа у Назария Русина и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха был диагностирован COVID-19

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