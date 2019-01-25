МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Динамо" опередило "Шахтер" в мировом рейтинге

362Читать материал на украинском

По итогам 2018 года в мировом рейтинге клубов киевское "Динамо" опередило донецкий "Шахтер". Это стало известно после публикации списка Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

В топ-100 лучших команд киевляне расположились на 37-й позиции, горняки заняли 65-е место. Среди украинских команд в мировом рейтинге также присутствуют луганская "Заря(328-е место), полтавская "Ворскла"( 354-е) и "Александрия"(359-е).

"Динамо" - "Шахтер"

"Динамо" - "Шахтер"

Ну, а лучшим клубом мира стал мадридский "Атлетико", выигравший в 2018 году Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Следом за ними расположились их земляки из "Реала", которые победили в Лиге чемпионов, а третьими - неожиданно стали футболисты австрийского "Зальсбурга", попавшие в полуфинал Лиги Европы. Замыкают топ-5 рейтинга испанская "Барселона" и итальянский "Ювентус".

"Атлетико" Мадрид

"Атлетико" Мадрид

Новости
"Динамо" ворвалось в топ-20 престижного рейтинга

Среди южноамериканских клубов лучшим признан бразильский "Палмейрас"(6-е место в рейтинге), африканских - египетский "Аль-Ахли"(58-е), азиатских - южнокорейский "Чонбук Моторс"(62-е), североамериканских(КОНКАКАФ) - мексиканский "Америка"(99-е место).

"Палмейрас"

"Палмейрас"

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летний воспитанник "Днепра" Владислав Супряга стал самым дорогим украинским нападающим. Обновленный рейтинг стоимости футболистов европейских лиг опубликовал портал Transfermarkt.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Теги
ФК Динамо КиевФК ШахтерАтлетико МадридРеал МадридФК БарселонаФК Ювентус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги