"Динамо" опередило "Шахтер" в мировом рейтинге

По итогам 2018 года в мировом рейтинге клубов киевское "Динамо" опередило донецкий "Шахтер". Это стало известно после публикации списка Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

В топ-100 лучших команд киевляне расположились на 37-й позиции, горняки заняли 65-е место. Среди украинских команд в мировом рейтинге также присутствуют луганская "Заря(328-е место), полтавская "Ворскла"( 354-е) и "Александрия"(359-е).

"Динамо" - "Шахтер"

Ну, а лучшим клубом мира стал мадридский "Атлетико", выигравший в 2018 году Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Следом за ними расположились их земляки из "Реала", которые победили в Лиге чемпионов, а третьими - неожиданно стали футболисты австрийского "Зальсбурга", попавшие в полуфинал Лиги Европы. Замыкают топ-5 рейтинга испанская "Барселона" и итальянский "Ювентус".

"Атлетико" Мадрид

Среди южноамериканских клубов лучшим признан бразильский "Палмейрас"(6-е место в рейтинге), африканских - египетский "Аль-Ахли"(58-е), азиатских - южнокорейский "Чонбук Моторс"(62-е), североамериканских(КОНКАКАФ) - мексиканский "Америка"(99-е место).

"Палмейрас"

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летний воспитанник "Днепра" Владислав Супряга стал самым дорогим украинским нападающим. Обновленный рейтинг стоимости футболистов европейских лиг опубликовал портал Transfermarkt.

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