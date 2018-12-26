''Динамо'' опередило "Челси" и "Интер" в топ-таблице УЕФА

Киевское "Динамо" вошло в топ-20 лучших футбольных команд в сводной таблице Кубка чемпионов и Лиги чемпионов за 1955-2018 годы. За всю историю этих еврокубков в них участвовали 513 клубов и среди них — пять украинских.

"Динамо" Киев

Столичная команда заняла в этой таблице почетное 12-е место, расположившись следом за лондонским "Арсеналом". Динамовцы 35 раз участвовали в Кубке чемпионов и Лиге чемпионов, проведя в этих турнирах 231 матч и набрав 245 очков. Киевляне имеют разницу забитых и пропущенных мячей — 330:279, пишет официальній сайт УЕФА..

Лидер донецкого "Шахтера" Марлос

31-е место в таблице — у донецкого "Шахтера". Горняки 19 раз играли в этих двух престижных турнирах. Они провели 124 матча и набрали 127 очков. У "оранжево-черных" разница забитых и пропущенных — 184:180.

Кроме двух лидеров отечественного футбола, в списке лучших присутствуют также "Днепр", харьковский "Металлист" и симферопольская "Таврия".

"Реал" празднует победу

А возглавляет таблицу мадридский "Реал", который опережает, занявшую второе место мюнхенскую "Баварию" на сто очков. Каталонская "Барселона" замыкает тройку лидеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека выразил слова благодарности киевскому "Динамо" и лично Игорю Суркису, который предоставил возможность "горнякам" сыграть заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов против "Лиона" на НСК "Олимпийский"