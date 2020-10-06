"Динамо" объявило о подписании игрока из АПЛ, а затем удалило новость

Полузащитник сборной Румынии и английского "Брайтона" Тудор Бэлуцэ официально стал игроком киевского "Динамо".

Как сообщает пресс-служба вице-чемпионов Украины, 21-летний футболист будет выступать за команду на правах аренды до конца сезона 2020/21. В “Динамо" Бэлуцэ выбрал игровой номер 6.

Спустя 20 минут новость была удалена. На 19:30 вторника, 6 октября, эта новость на всех ресурсах киевлян не открывается.

Тудор Бэлуцэ перешел в "Динамо" Facebook Динамо

Тудор перешел в "Брайтон" в январе 2019 года, но на полгода остался в румынском "Виторуле". Вторую половину сезона 2019/20 Бэлуцэ провел в Нидерландах, где выступал за "Гаагу".

В составе англичан игрок принимал участие в матчах молодежной АПЛ и кубковых поединках. На его счету также семь игр за сборную Румынии. Стоимость Бэлуцэ оценивается в 3,24 млн евро, по версии портала Transfermarkt.

Ранее информацию о трансфере подтвердил Игорь Суркис.