"Динамо" официально отдало футболиста в испанский клуб

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль официально стал игроком "Тенерифе", который выступает в испанской Сегунде.

Как сообщает пресс-служба вице-чемпионов Украины, 28-летний футболист будет играть на правах аренды в команде из Канарских островов до конца сезона 2020/2021.

Накануне перехода Соль опубликовал у себя в Instagram фотографию из самолета и сопроводил ее надписью: "Скоро".

Напомним, что Соль перебрался в "Динамо" зимой 2019 года из "Виллема II". За это время он принял участие в 23 матчах за киевлян во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

В марте 2019-го испанский нападающий получил повреждение и был вынужден провести в больнице 2 месяца.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Франу со стороны "Сельты" и "Эльче" из Ла Лиги, а также "Эспаньйола" и "Альмерии" из второго по силе дивизиона.