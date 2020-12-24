"Динамо" официально отдало чемпиона мира в клуб УПЛ

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили перешел в полтавскую "Ворсклу" на правах полугодичной аренды.

Как сообщается на официальном сайте киевлян, он будет выступать за команду с 1 января по 31 мая 2021 года. В нынешнем сезоне футболист суммарно отыграл за столичный клуб 125 минут, не сумев отметиться результативными действиями.

Всего на счету Цитаишвили 24 матча за киевлян во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро, а контракт с "Динамо" действует до 31 декабря 2023 года.

Напомним, что летом 2019 года Георгий в составе сборной Украины выиграл чемпионат мира до 19 лет, который проходил в Польше. Наиболее эффектным моментом в исполнении Цитаишвили на том первенстве стал невероятный гол после сольного прохода на последних минутах финального поединка против Южной Кореи.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации СМИ, "Динамо" планирует взять на зимние сборы бразильских легионеров Че Че и Сидклея, которые в последнее время играли в аренде в родном чемпионате.