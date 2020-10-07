"Динамо" официально объявило о подписании трех футболистов

Киевское "Динамо" объявило о переходе левого защитника Владимира Костевича, опорного полузащитника Тудора Бэлуцэ и атакующего полузащитника Клейтона.

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, с украинцем Костевичем, который с 2017 года выступал за "Лех", был подписан контракт на три года. Срок его соглашения с поляками истекал 31 декабря 2020 года, но киевляне договорились о том, что защитник пополнит состав "Динамо" уже сейчас.

Румын Бэлуцэ присоединился к команде на правах годичной аренды из "Брайтона", который выступает в английской Премьер-лиге. В Киеве он будет играть под номером 6.

Последним новичком "Динамо" стал 24-летний бразилец Клейтон. Ранее он защищал цвета "Атлетико Минейро", "Фигейренше" и "Коринтианса" у себя на родине. В столичном клубе полузащитник будет выступать под 27 номером.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевляне также пытались подписать бразильского нападающего Линкольна, но не успели оформить сделку.