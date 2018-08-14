Динамо вышло в плей-офф отбора Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в ответном поединке квалификации Лиги чемпионов довольно уверенно переиграло "Славию" - 2:0. Это позволило киевлянам выйти в плей-офф отбора ЛЧ, хотя первый матч между этими командами в Праге завершился ничьей 1:1.

В плане итогового результата киевлянам очень сыграл на руку быстрый гол - чехам снова забил Беньямин Вербич. Подача с фланга, защитники соперника играют невнимательно, и вбегающий во вратарскую хавбек "Динамо" в касание переправляет мяч в ворота.

"Динамо" могло продолжить в том же духе и обеспечить результат еще до перерыва, но во многом затягивало свои атаки, так что чехи успевали все перекрывать в своей штрафной.

Сама же "Славия" неплохо атаковала по флангам - крайние защитники "Динамо" провели довольно скверный первый тайм и немного второго. Но, к счастью "Бело-синих", Бурда с Кадаром были внимательны в центре и особо не давали чехам пробивать по воротам. Хотя пражане все же забили, но рефери (хоть не изначально, но все же) отменил гол, усмотрев то ли офф-сайд, то ли фол со стороны игрока "Славии".

Веселее стало во втором тайме, когда "Динамо" село глубже и начало ошибаться в защите. Несколько раз киевляне буквально терялись при стандартах, и "Славия" прощала украинцев. У чехов просто не нашлось игроков, способных самостоятельно решить долю эпизода в решающий момент.

"Динамо" же, пережив серию атак "Славии" и собравшись в обороне, начало все больше выходить в быстрые атаки и в два-три паса добираться до ворот чехов. Это не могло не дать плоды, в результате чего отличился Беседин. Цыганков обыгрался в стенку у правого фланга, прошел и сделал отличный разрезающий пас на форварда - Беседину оставалось только забить.

Концовку поединка обе команды провели довольно сумбурно, хотя с результатом уже все было понятно. Но "Славия" еще пару раз была близка к голу престижа, а "Динамо" загружало дальними передачами Вербича и Цыганкова.

Однако на двух голах команда Хацкевича остановилась, чего вполне хватило для прохода в плей-офф квалификации. Там "Динамо" сыграет с победителем пары "Аякс" (Голландия) - "Стандарт" (Бельгия), которые в первом матче (в Бельгии) сыграли 2:2, а ответный поединок проведут чуть позже "Динамо".

"Динамо" (Киев) - "Славия" (Прага) - 2:0

Голы: Вербич (11), Беседин (73)

"Динамо": Бойко - Кендзера, Бурда (Шабанов, 74), Кадар, Пиварич - Сидорчук, Гармаш - Цыганков, Шепелев (Буяльский, 88), Вербич - Беседин

"Славия": Коларж - Цоуфаль, Нгаду-Нгаджуй, Дели, Борил - Гушбауэр (Фридрих, 85), Соучек - Стох, Сикора, Змргал (Балута, 68) - Тецль (Шкода, 74)

Предупреждения: Гушбауэр (38), Стох (45+1), Борил (86), Куфал (90), Фридрих (90+4)