"Динамо" одержало волевую победу после конфуза новичка команды на первой минуте: видеофакт

Киевское "Динамо" одержало первую победу в 2018 году. На сборах в Испании "бело-синие" в напряженном матче обыграли хорватский "Осиек" - 3:2.

Подопечные Александра Хацкевича крайне неудачно начали встречу. Уже на 59-й секунде новичок "Динамо" Беньямин Вербич срезал мяч в собственные ворота.

Несмотря на конфуз игрока сборной Словении, киевляне быстро переломили ход поединка. В течение 10 минут вице-чемпионы Украины забили два гола и вышли вперед - отличились Хлебас и Алексеев.

После перерыва Хлебас оформил дубль, а его партнеры несколько раз имели возможность довести счет до разгромного.

Интригу на 78-й минуте возобновил Габриэль Бобан. Он отквитал один мяч, но, как оказалось, установил окончательный результат встречи.

"Динамо" – "Осиек" – 3:2

Стартовый состав Динамо: Маханьков – Кендзёра, Алибеков, Бурда, Миколенко – Ротань, Шапаренко, Вербич, Смирный – Алексеев, Хлебас.

На замену выходили: Рудько, Шабанов, Гармаш, Морозюк, Гусев, Шепелев.

Голы: Хлебас, 8, 54, Алексеев, 13 – Вербич, 2 (автогол), Бобан, 78

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