"Динамо" обыграло "Зарю", пропустив уже на 2-й минуте: итоги спорта 16 июля

Александр Чеканов Футбол 09:11, 17.07.2020

Киевское "Динамо" добыло волевую победу над луганской "Зарей" в матче за Лигу чемпионов, а мальчик Бриджер Уокер, которому собака разорвала лицо во время спасения сестры, стал почетным чемпионом WBC.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 16 июля.

Кроме того, в украинской футбольной Первой лиге после матча избили арбитра. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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